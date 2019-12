Meteo | le previsioni di sabato 21 dicembre

Leggi la notizia su tg24.sky

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Shopping natalizio e prime partenze sotto la pioggia su buona parte d’Italia. Sono gli effetti di una importante perturbazione atlantica che sarà seguita da impulsi instabili anche nel corso del weekend. Le aree più coinvolte saranno quelle tirreniche, la Sardegna e le regioni settentrionali. Le temperature, ancora abbastanza elevate, tenderanno a scendere gradualmente. In montagna cadrà la neve a quote medio alte. Leal Nord Molte nubi su tutte le regioni con piogge diffuse e abbondanti sull’area prealpina. In montagna nevicherà ma solo sopra i 1900 metri. Nel pomeriggio temporaneo miglioramento in attesa di una nuova perturbazione che arriverà nella serata disul Nord Ovest. Temperature massime tra 9 e 14 gradi. Leal Centro Giornata di maltempo con piogge diffuse e insistenti sull’area tirrenica, Umbria e rilievi abruzzesi. Nel pomeriggio il maltempo ...

