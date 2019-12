Meteo, incubo temporali: è allerta in tutta Italia (Di venerdì 20 dicembre 2019) Le previsioni Meteo per il weekend del 21 e 22 dicembre: piogge e temporali. Che tempo fa fino a Natale La corsa ai regali di Natale 2019 sarà sotto l’acqua. Dopo la tregua torna il maltempo sull’Italia con una fortissima ondata di precipitazioni che porterà temporali di elevata intensità tanto da far scattare l’allerta in … L'articolo Meteo, incubo temporali: è allerta in tutta Italia è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Leggi la notizia su viagginews

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Meteo incubo