Meteo, allerta rossa in Liguria: la mareggiata a Savona. VIDEO (Di venerdì 20 dicembre 2019) Confermata ed estesa fino alle 21 di stasera l'allerta rossa emanata dall'Arpal sulla Liguria: piogge, rovesci, venti di burrasca forte e mareggiate anche intense stanno colpendo e colpiranno la Regione nelle prossime ore. Come si vede dalle immagini, anche il lungomare di Savona sta subendo la forza del vento che si abbatte sulla spiaggia, sollevando le onde e dando un colore scuro all'acqua. allerta rossa fino a mezzanotte Al momento - ha dichiarato il governatore Toti - non ci sono "situazioni di particolare disagio da segnalare", anche se all'aeroporto Colombo di Genova tre aerei, a causa dei forti venti, sono stati dirottati e tre voli cancellati. L'allerta rossa nel Levante durerà fino a mezzanotte e arancione fino alle 7 di sabato mattina. A Savona e Genova sarà arancione dalle 21 a mezzanotte. A6 ad Albenga chiusa L'autostrada A6 chiusa nel tratto dove è ...

Leggi la notizia su tg24.sky

