Messina | arrestati cinque ex pentiti “Avevano ricostituito un clan”

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Erano tornati in Sicilia dove gestivano estorsioni e traffico di droga. Blitz della squadra mobile, in manette 14 persone. Il personaggio chiave dell'inchiesta è l'ex pentito Nicola Galletta, killer del clan di Giostra

