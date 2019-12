Mertens si allena in palestra… col gruppo | Milik-Lozano-Insigne favoriti per il Sassuolo

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 20 dicembre 2019)siin, ma solo perché ils’èto in palestra. Lo scarno report dall’mento di stamattina del Napoli non aiuta a capire quali siano effettivamente le condizioni dell’attaccante belga, per due giorni di fila rimasto a lavorare a parte. In vista della sfida di domenica sera contro il, dopo l’intensa seduta di ieri, gli azzurri hanno lavorato su esercizi di “core training” e stretching. Gattuso deciderà la formazione solo dopo la seduta mattutina di domani, prima della partenza per Reggio Emilia. I dubbi sono tutti in attacco, confavorito a questo punto sudato per titolare eche insidia Callejon a destra. In difesa Manolas e Luperto al centro, con Di Lorenzo e Mario Rui ai lati. Fabian Ruiz regista, con Allan e Zielinski. L'articolosiin palestra… col ...

