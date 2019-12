Mertens Juventus, obiettivo concreto: Sarri lo vuole a Torino, i dettagli! (Di venerdì 20 dicembre 2019) Mertens Juventus – Mancano ancora molti mesi all’apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato, ma i dirigenti delle grandi squadri sono già al lavoro per assicurare ai propri allenatori colpi low-cost, in termini di qualità-prezzo. In questo senso, il profilo di Mertens intriga e non poco: l’ attaccante belga, classe ’87, è in scadenza di contratto con il Napoli e non ha ancora raggiunto l’intesa con il patron partenopeo per il prolungamento, in quanto chiederebbe un contratto triennale a circa 4 milioni di euro annui. Sul giocatore sembra essersi scatenata una vera e propria asta, che interesserebbe anche la Juventus. Scontro dunque tra Inter e Juve. Mertens Juventus, le ultimissime sul belga Secondo quanto riferito dal Mattino, infatti, Paratici starebbe sondando la situazione relativa a Mertens, pronto ad inserirsi qualora l’ attaccante non dovesse ...

