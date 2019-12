Mercato | Milan | Ibrahimovic il regalo di Natale? Ancora tutto tace

Leggi la notizia su notizie

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Sta diventando sempre più una telenovela il futuro di Zlatan, tra voci diche lo vedono ale nessuna risposta pervenuta sin qui in quel diello. A margine della festa per i 120 anni di storia del club, la dirigenza (nelle veci di Boban e Maldini) ha rilasciato dichiarazioni importanti circa la volontà della società rossonera di investire denaro su Re Zlatan, specificando un concetto fondamentale: “Più tempo passa, minori saranno le possibilità di acquistare”.tra ile il ritiro Che la dirigenza rossonera abbia presentato un’offerta al procuratore di, Mino Raiola, si sa. Ora la palla passa al diretto interessato che, forse, sta cercando di attendere eventuali nuove proposte di. Zlatan nutre profondi dubbi sul reale contributo che potrebbe dare al, in una stagione che sembra oramai andata visti ...

Sport_Mediaset : #Milan, appuntamento a Natale per #Ibrahimovic.?? Svedese combattuto tra l'accettare i #rossoneri e il ritiro, ma la… - tancredipalmeri : BOOM! Ibrahimovic in trattativa avanzate con l’Everton. È priorità sul Milan. I dettagli della proposta e delle… - DiMarzio : Si entra nel vivo per queste due possibili operazioni di mercato per #Inter e #Milan ?? -