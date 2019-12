Mercato Juventus | svolta Pogba | arriva l’annuncio di Solskjaer

Leggi la notizia su juvedipendenza

(Di venerdì 20 dicembre 2019)– Laè alla ricerca di forze fresche in vista della prossima stagione. Tanti i nomi adocchiati da Paratici, con anche un ex bianconero finito sulla lista della spesa. Dall’Inghilterra peròno brutte notizie su una trattativa, con il tecnico del club inglese che scaccia via i rumours diblindaL’allenatore del Manchester United Oleblinda. Chiarissime le sue recenti dichiarazioni che allontanano il centrocampista francese da un ritorno a Torino: “Ha bisogno di tempo per ritornare al top, ma farà la differenza per noi. Sappiamo di avere uno dei migliori giocatori al mondo quando gioca bene ed è in forma. Quando è stato bene, ha dato il suo contributo grazie a prestazioni straordinarie”.

