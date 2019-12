Mercato Juventus | il nuovo acquisto arriva dalla Serie A | Pjaca la contropartita!

Leggi la notizia su juvedipendenza

(Di venerdì 20 dicembre 2019)- Come evidenziato dall’odierna edizione di “Tuttosport“, lasarebbe pronta a sgambettare l’Inter per la rincorsa a Kulusevski, centrocampista del Parma, ma di proprietà dell’Atalanta. L’Inter sarebbe attualmente il leggero vantaggio, con Marotta pronto a mettere sul piatto della bilancia un’offerta cash da circa 30-40 milioni di euro per convincere l’Atalanta a dire sì. Juve alla finestra e pronta a valutare il da farsi., la strategia di Paratici: le ultimissime Come accennato, Paratici potrebbe valutare l’idea di irrompere sul giocatore e ostacolare la fumata bianca tra Inter e Atalanta. Il direttore sportivo potrebbe decidere di metterecome potenziale contropartita tecnica. Leggi anche:, 3 cessioni a gennaio: Perin torna al Genoa, ci siamo! L’attaccante ...

