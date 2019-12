Meningite, terzo caso a Treviso: donna ricoverata in Rianimazione (Di venerdì 20 dicembre 2019) terzo caso di Meningite in pochi giorni: una donna è stata ricoverata all’ospedale di Conegliano (Treviso), dopo il ricovero di altre due persone. La donna di 66 anni, da quanto si apprende, ha riportato un’infezione da pneumococco e si trova in Rianimazione. La prognosi è riservata e le sue condizioni sarebbero gravi. Il 42enne ricoverato lo scorso 19 dicembre rimane invece in condizioni gravi; mentre il 15enne è in fase di miglioramento. Treviso, terzo caso di Meningite Allarme a Treviso: una donna di 66 anni è stata ricoverata all’ospedale di Conegliano a causa di una Meningite nel pomeriggio del 20 dicembre. Sarebbe il terzo caso riscontrato in pochissimi giorni. Secondo le prime informazioni, inoltre, la 66enne sarebbe ricoverata in Rianimazione con prognosi riservata e le sue condizioni sarebbero gravi. L’infezione riportata è da pneumococco e non risulta ...

