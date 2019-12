Matteo Salvini contro la preside che ha annullato la messa di Natale a scuola

Leggi la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 20 dicembre 2019) "Vergogna, incredibile vergogna".commenta così la notizia di Agrigento, dove ladi un istituto comprensivo ha deciso di abolire ladiper rispettare le minoranze. A sollevare il caso è stata la capogruppo della Lega locale, Nuccia Palermo, parlando di "censura" e

berlusconi : Matteo Salvini quando disse di volere “pieni poteri” stava solo chiedendo una maggioranza diversa, forte e coesa, p… - LegaSalvini : ?? 'COMUNICO DI AVER VOTATO MATTEO SALVINI PER BLOCCARE GLI SBARCHI E DIFENDERE LA SICUREZZA DELL'ITALIA' Lo proces… - Fontana3Lorenzo : Ennesima piroetta di Di Maio, che sceglie la via giudiziaria per eliminare politicamente Matteo Salvini, consapevol… -