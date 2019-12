Mattarella premia gli eroi civili: c’è la preside che vietò le treccine al ragazzo di Scampia (Di venerdì 20 dicembre 2019) Mattarella ha premiato 32 "eroi civili". Tra questi ci sono due campani: il professore avellinese Donato Matassino e la napoletana Rosalba Rotondo, preside dell'Ilaria Alpi di Scampia, per l'impegno in un territorio difficile e le politiche di inclusione; la dirigente era finita nel polverone per aver negato l'ingresso a scuola a un ragazzo con le treccine blu.

Leggi la notizia su napoli.fanpage

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Mattarella premia