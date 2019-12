Mattarella premia 32 esempi civili | dal ragazzo scampato alla scuola di San Giuliano allo

Leggi la notizia su open.online

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Come ogni anno, Il Presidente della Repubblica, Sergio, ha conferito trentadue onorificenza al Merito della Repubblica Italiana a cittadine e cittadini che si sono distinti per atti di eroismo, per l’impegno nella solidarietà, nel soccorso, nella cooperazione internazionale, nella tutela dei minori, nella promozione della cultura e della legalità, per le attività in favore della coesione sociale, dell’integrazione, della ricerca e della tutela dell’ambiente. Donne e uomini di tutte le età che hanno contribuito con il loro impegno al bene comune e a testimoniare i valori repubblica. Tra di loro Pompeo Barbieri, 25 anni, scelto dal presidente della Repubblica «Per il suo encomiabileo di reazione alle avversità e di impegno sociale». Pompeo Barbieri Barbieri era stato coinvolto nel crollo della“Jovine” di Sandi Puglia il 31 ...

ApaPortaAperta : Mattarella premia l'Italia buona dalla maestra di Tor Pignattara all'anestesista del Bambino Gesù: chi sono i 32 er… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Quirinale, Mattarella premia 32 cittadini che si sono distinti per l'impegno nella società - concettalarocca : Mattarella premia l'Italia buona dalla maestra di Tor Pignattara all'anestesista del Bambino Gesù: chi sono i 32… -