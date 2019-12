Mattarella premia 32 ‘Esempi civili’: chi sono i nuovi eroi del quotidiano (Di venerdì 20 dicembre 2019) Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella premia 32 esempi civili, persone che si sono distinte per il proprio impegno quotidiano. Sergio Mattarella ha conferito trentadue onorificenze ad altrettanti Esempi Civili, persone che si sono distinte per atti di eroismo per il loro impegno nel mondo della solidarietà, nella cooperazione internazionale, nella difesa dei minori, dell’ambiente e per il loro impegno per l’integrazione Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella premia trentadue Esempi Civili Come comunicato dal Quirinale, Mattarella ha premiato 32 persone riconosciute come Esempi Civili per il proprio impegno per il perseguimento del bene comune attraverso il quale hanno dato testimonianza dei valori della Repubblica Italiana. Si tratta di persone ordinarie che si sono distinte per il proprio impegno solidale. Chi sono le persone premiate ...

Leggi la notizia su newsmondo

