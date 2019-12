Matrimonio per Federica Panicucci e Marco Bacini, a Verissimo la dichiarazione d’amore (Foto) (Di venerdì 20 dicembre 2019) Domani Federica Panicucci e Marco Bacini saranno ospiti a Verissimo di Silvia Toffanin, ormai sempre insieme, anche nelle interviste mentre si avvicinano quello sarà il loro giorno più bello, il giorno del Matrimonio (Foto). Alla conduttrice di Verissimo hanno confidato che sognano il Matrimonio ma senza rivelare date, non per il momento. Sono una coppia bellissima pazzi l’uno dell’altra ed è Bacini a dichiarare il suo amore in questa prima intervista doppia. Lui che confessa anche di essere geloso è follemente innamorato di Federica e non è da meno lei che parla della complicità che li lega e della totale fiducia che hanno entrambi per l’altro. Non esistono segreti per la coppia e desiderano dirlo a tutti quanto sono felici. “Ci piacerebbe sposarci” e alla Toffanin promettono che quando arriverà il momento saranno di nuovo ospiti del programma. Federica Panicucci E LA GELOSIA DI Marco ...

