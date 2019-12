Matic: «Ancelotti? Tra i migliori degli ultimi 20 anni» – VIDEO (Di venerdì 20 dicembre 2019) Matic ha elogiato Ancelotti, che lo ha allenato nel 2009/10 al Chelsea: «Un grande allenatore, farà bene ovunque andrà» Nemanja Matic ne è sicuro, Ancelotti farà bene ovunque andrà. I due hanno lavorato insieme al Chelsea nel 2009-2010, e anche se in quella stagione Matic non ha giocato molto ricorda con piacere: «Un grande allenatore, abbiamo vinto la Premier League, lui ha vinto molti titoli» «Farà bene in qualunque squadra andrà, negli ultimi 20 anni è stato uno dei migliori. Potrà far rendere al meglio qualsiasi squadra» Leggi su Calcionews24.com

