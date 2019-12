Masterchef Italia 9: boom di ascolti per la prima puntata (Di venerdì 20 dicembre 2019) boom di ascolti per la prima puntata di Masterchef Italia 9, con Giorgio Locatelli, Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri: oltre 1 milione di spettatori unici e trionfo sui social. Masterchef Italia 9 parte benissimo con gli ascolti della prima puntata che premiano il ritorno alla formula dei 3 giudici: 1 milione 26 mila spettatori medi e 1 milione 455 mila spettatori unici per Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, in onda ieri dalle 21.15 su Sky Uno/+1 e anche on demand. La media delle prime due puntate del cooking show, prodotto da Endemol Shine Italy, è stata di 923 mila spettatori medi, con una share media del 3,4% su Sky Uno. Molto alta la permanenza, a quota 71%, un dato che si è mantenuto costante per tutta la ...

Leggi la notizia su movieplayer

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Masterchef Italia