Masterchef 9 | Locatelli | Annamaria e Paolo già idoli della nuova edizione

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Per accedere alla cucina più televisiva d’Italia serve un duello finale. Ci arriva direttamente chi ha conquistato nelle prime puntate il grembiule bianco. Chi ha indossato invece il nuovissimo grembiule grigio dovrà affrontare una prova in più, di abilità specifiche che vedremo però solamente nelle prossime puntate. È la prima e più importante novità di questadiche è tornata alle origini con tre soli giudici e con un ritmo molto più veloce rispetto al passato.Diversa anche la scelta alla base del montaggio. Ci sono meno immagini dei no detti dai giudici, non ci sono più gli sguardi alla Cracco o i piatti spaccati da Bastianich. C’è più spazio per l’eleganza, quella di, la precisione di Barbieri e la bontà di Cannavacciuolo. ...

