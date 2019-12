MasterChef 9 | la prima puntata | un’incredibile novità ha spiazzato tutti

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli sono i tre chef giudici che si sono riconfermati per la nona edizione di. Le modalità per conquistare il tanto desiderato premio ed il titolo di, però, sono cambiate! L’incredibileComegli anni, spetta ai giudici decidere chi avrà accesso alla MasterClass e potrà gareggiare per il titolo di, ma questa volta hanno un ruolo ancora più importante. Il grembiule grigio è un super bonus, una sorta di lasciapassare in caso di rischio eliminazione. Seerano necessari tre sì per passare la selezione, adesso ne bastano due per avere un’ulteriore chance nella prova di abilità. La decisione spetta solo ai giudici che devono scommettere sul partecipante inpersona, apponendo la propria firma sul grembiule grigio. La consegna di questo significa accesso ...

