Martina (Pd) risponde alla lettera dei fondatori delle Sardine: “Sfida enorme alla sinistra, ma ora passino dalle città alle periferie” (Di venerdì 20 dicembre 2019) Sardine, l’ex segretario del Pd Martina risponde alla lettera dei fondatori del movimento “Una sfida enorme alla sinistra”: così Maurizio Martina, ex segretario del Pd, risponde alla lettera che i fondatori del movimento delle Sardine hanno scritto al quotidiano La Repubblica. Nella missiva, pubblicata dal quotidiano nella giornata di venerdì 20 dicembre, Andrea Garreffa, Roberto Morotti, Mattia Santori e Giulia Trappoloni affermano, tra le altre cose, di “non voler diventare un partito” perché “dare una cornice è come mettere confini al mare”. Una decisione che è stata commentata da Martina, in un’intervista a La Repubblica, il quale ha affermato che: “Per me è importantissimo che quella lettera avvalori il lavoro che questi ragazzi straordinari hanno fatto in alternativa alla destra” “Da cittadini – prosegue l’ex ...

