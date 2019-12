Maria Grazia Cucinotta | 51 anni da ‘schianto’ L’ultima foto social è da togliere il fiato

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 20 dicembre 2019)è sicuramente una delle donne più apprezzate del mondo dello spettacolo. Non solo per la sua bravura, già evidente al suo esordio al fianco di Massimo Troisi ne Il Postino, ma anche per la sua bellezza mediterranea che l’ha consacrata a icona sexy. Nel 1994 Massimo Troisi la sceglie per Il Postino e il volto didiventa noto in tutto il mondo. Per lei, da quel momento, è un escalation di successi. Oggi, diversidopo, la, a 51, continua a conquistare il cuore del suo pubblico. Lei, messinese doc, ha portato in giro per il mondo le sue radici. Facendo conoscere la bellezza della storia e del carattere della sua isola. Da Los Angeles a Pechino,ha seguito istinto e passioni. Che l’hanno trasformata da attrice a produttrice, da talent scout a regista. ( dopo la) In tutto questo, un ...

