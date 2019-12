Mara Venier: carriera, figli e biografia. Chi è ne La Porta dei Sogni (Di venerdì 20 dicembre 2019) Mara Venier: carriera, figli e biografia. Chi è ne La Porta dei Sogni Mara Venier, all’anagrafe Mara Povoleri, nasce a Venezia il 20 ottobre del 1950, ed è un’attrice, conduttrice, opinionista e stilista italiana. Questa sera, 20 dicembre, tornerà alla conduzione di un programma in prima serata, in onda su Rai 1: La Porta dei Sogni. La Porta dei Sogni: il format Nello show televisivo i sentimenti faranno da protagonisti: persone “comuni” si metteranno a nudo raccontando le esperienze e i drammi che hanno segnato le loro vite. La conduttrice veneta ha ammesso di essere stata invogliata proprio dal pubblico a iniziare questo nuovo programma. “Ci saranno persone comuni che mi chiederanno di realizzare un loro progetto…Diciamo che è la trasmissione perfetta per me perché amo parlare con la gente, fare loro domande…” è così che la Venier racconta la nuova ...

Leggi la notizia su termometropolitico

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Mara Venier