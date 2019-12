Mara Carfagna | dalla “Domenica del villaggio” a leader di Voce libera

Leggi la notizia su ilsole24ore

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Deputata del Popolo della Libertà e di Forza Italia, ex Ministro per le pari opportunità, vicepresidente della Camera dei deputati,in passato è stata anche modella e conduttrice televisiva. Oggi il lancio ufficiale di '' la sua associazione che tanto ha fatto discutere dentro Forza Italia

