Mappate le parole delle emozioni, scoperte sfumature in 2500 lingue (Di venerdì 20 dicembre 2019) Mappate in tutto il mondo le parole usate per esprimere le emozioni. In un lavoro pubblicato su ‘Science‘ nell’edizione pre-natalizia, i ricercatori dell’University of North Carolina a Chapel Hille del Max Planck Institute hanno confrontato 2.474 lingue. Scoprendo così che le parole utilizzate per esprimere un’emozione variano notevolmente nei loro significati in tutti questi linguaggi. Quasi tutti gli umani provano amore, ma la parola turca sevgi o quella ungherese szrelem non trasmettono esattamente lo stesso sentimento necessariamente, spiegano i ricercatori. Mappando i significati delle parole usate per comunicare le emozioni in più di un terzo delle lingue parlate del pianeta, i ricercatori hanno scoperto “sottili ma significative” differenze attraverso le varie culture. Ad esempio, la parola portoghese saudade, che si riferisce ...

