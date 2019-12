Manchester City-Leicester | probabili formazioni | pronostico e quote

Leggi la notizia su termometropolitico

(Di venerdì 20 dicembre 2019)Alle ore 18:30 di sabato 21 dicembre presso l’Etihad Stadium diandrà in scena. La partita sarà valida per la 18esima giornata di Premier League. Il, che ora occupa la terza posizione in classifica a 35 punti, è reduce dalla vittoria in trasferta contro l’Arsenal per 0-3. Una vittoria che ha dato morale ai Citizens, ancora lontanissimi però dalla testa della classifica occupata saldamente dal Liverpool. Il, secondo in classifica con 39 punti, nell’ultima partita giocata ha pareggiato in casa contro il Norwichper 1-1. Un rendimento comunque ottimo quello delle Foxes, le quali sperano di fare uno sgambetto anche in questa settimana per consolidare la piazza d’onore e continuare ad inseguire alla distanza la prima in ...

