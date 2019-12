Mamma nigeriana insultata, Giorgia Meloni risponde alle critiche: “Non ho mai alimentato il razzismo” (Di venerdì 20 dicembre 2019) Giorgia Meloni è stata bersagliata di critiche da destra a sinistra per aver mostrato sostegno alla Mamma nigeriana insultata, ecco come ha risposto. Quanto accaduto alla Mamma nigeriana a Sondrio è l’ennesima dimostrazione di come in Italia ci sia un clima di tensione e intolleranza nei confronti degli immigrati. La donna è stata travolta dal … L'articolo Mamma nigeriana insultata, Giorgia Meloni risponde alle critiche: “Non ho mai alimentato il razzismo” NewNotizie.it.

Leggi la notizia su newnotizie

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Mamma nigeriana