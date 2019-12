Maltempo Trentino: riapre la linea Pusteria dopo i danni (Di venerdì 20 dicembre 2019) Lunedi’, 23 dicembre, a mezzogiorno, la linea ferroviaria della Val Pusteria nella tratta Fortezza – Valdaora / Anterselva viene rimessa in servizio, dopo alcune settimane di chiusura a causa dei danni causati dal Maltempo e dopo la conclusione dei lavori di ripristino. Inizialmente ci sara’ un cadenzamento orario su tutta la tratta, a partire dal 1 gennaio ci sara’ un cadenzamento semiorario tra Fortezza e Brunico. Ecco i dettagli. Lunedi’ 23 dicembre: Partenza dei primi treni alle ore 11.50 da Fortezza e alle ore 12.15 da Valdaora. I treni circoleranno ogni ora in entrambe le direzioni. Il servizio con bus sostitutivi continuera’ a funzionare per tutta la giornata, a cadenzamento semiorario sia tra Fortezza e Brunico che tra Brunico e San Candido. A partire da martedi’ 24 dicembre, il treno circolera’ tra Fortezza e Valdaora con ...

