Maltempo Sardegna, emessa allerta meteo: in arrivo temporali e forte vento di maestrale (Di venerdì 20 dicembre 2019) Il Maltempo ha concesso solo qualche ora di tregua alla Sardegna, ma da questa sera è previsto un nuovo peggioramento delle condizioni meteorologiche. La Protezione civile regionale ha, infatti, emesso una nuova allerta per rischio idrogeologico fino alla serata di domani, sabato 21. Sono attesi forte vento di maestrale e temporali, con accentuazione dei fenomeni nella parte nord occidentale dell’Isola.L'articolo Maltempo Sardegna, emessa allerta meteo: in arrivo temporali e forte vento di maestrale meteo Web.

Leggi la notizia su meteoweb.eu

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Maltempo Sardegna