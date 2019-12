Maltempo Palermo, previste raffiche di burrasca: domani chiuse ville e giardini (Di venerdì 20 dicembre 2019) giardini e ville comunali off limits domani a Palermo. La chiusura in via precauzionale è stata disposta dall’Amministrazione comunale. Per domani, infatti, sono previsti venti forti sud-occidentali, con raffiche di burrasca o burrasca forte. La decisione è stata adottata a livello precauzionale anche se non vi è un’allerta meteo emessa dalla Protezione civile.L'articolo Maltempo Palermo, previste raffiche di burrasca: domani chiuse ville e giardini Meteo Web.

