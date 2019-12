Maltempo, Paita: “In Liguria nuova emergenza, dalle parole si passi ai fatti” (Di venerdì 20 dicembre 2019) “Davanti ai pesanti disagi e a emergenze che in Liguria si ripetono ormai con una cadenza mensile, le parole non bastano più. E’ venuto il momento di intervenire il prima possibile e salvare la regione dall’isolamento e dal declino economico a cui il clima la sta condannando”. Lo dichiara Raffaella Paita, capogruppo di Italia Viva in Commissione Trasporti alla Camera. “Ancora una volta – spiega – siamo costretti a elencare i devastanti effetti prodotti dal Maltempo. Anche oggi il territorio ligure è stato martoriato da frane, esondazioni di fiumi, mareggiate. Per questo esprimiamo la nostra vicinanza a tutte le zone colpite. Allo stesso tempo, siamo stanchi di doverci limitare a ripetere parole di solidarietà. E’ venuto il momento di passare ai fatti. E i fatti sono un piano straordinario di investimenti per affrontare sia il problema del dissesto idrogeologico ...

Leggi la notizia su meteoweb.eu

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Maltempo Paita