Maltempo Lombardia | alberi caduti e allagamenti nel milanese

(Di venerdì 20 dicembre 2019) La pioggia e il vento che si stanno abbattendo in queste ore instanno causando diversi disagi a Milano e in provincia e, più in generale, in tutta la Regione. Diversi gliregistrati così come le telefonate ai vigili del fuoco per segnalare piante esradicati e finiti poi in strada. Interventi sono in corso a Cologno Monzese, Concorezzo, Cusano Milanino, Monza, Legnano e Samarate. Nessun danno al momento a cose o persone, eccetto qualche automobile che è rimasta coinvolta dalla caduta di rami. Nelle prossime ore la situazionedovrebbe restare stazionaria con piogge intense e venti sostenuti.L'articolonelMeteo Web.

