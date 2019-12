Maltempo Liguria, massima allerta: voli dirottati a Genova, frane e smottamenti nell’Imperiese, esonda il torrente Armea nel Sanremese (Di venerdì 20 dicembre 2019) Situazione d’emergenza in Liguria dove il forte Maltempo sta causando danni in diverse parti della regione. Sono nove in totale, al momento, i voli in arrivo a Genova dirottati su altre citta’ a causa dell’allerta rossa. Tra i voli che non sono riusciti ad arrivare nel capoluogo ligure anche un Airbus della Lufthansa proveniente da Francoforte con a bordo numerosi croceristi. Il pilota ha sorvolato per circa per 40 minuti il porto genovese e ha poi provato l’atterraggio da Ponente virando verso Varazze ma alla fine ha dovuto desistere ed ha cambiato rotta dirigendo verso Malpensa. Altri voli sono stati fatti atterrare a Torino e a Pisa. Tre, invece, i voli in partenza diretti a Roma e a Amsterdam che sono stati cancellati. 15 sfollati nell’imperiese, frane e smottamenti Quindici persone residenti nella zona a rischio di alluvione sono state fatte ...

Leggi la notizia su meteoweb.eu

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Maltempo Liguria