Maltempo | la Tempesta Elsa si abbatte sulla Francia prima di colpire l’Italia | venti a

(Di venerdì 20 dicembre 2019) 23 dipartimenti francesi sono sotto allerta arancione per piogge, inondazioni e forti, ha annunciato Météo France. Nella notte, laha colpito il dipartimento dei Pirenei Atlantici confino a 207km/h a Iraty (1.427m di altitudine). I vigili del fuoco hanno dovuto compiere un centinaio di inter, soprattutto per la caduta di alberi e linee elettriche. Nei Pirenei, il vento da sud si è intensificato nella notte fino a raggiungere localmente raffiche di 120-150km/h tra Massiccio Centrale, Rodano-Alpi e Borgogna. Circa 140.000 abitazioni sono rimaste senza energia elettrica stamattina a causa dei fortiche hanno abbattuto alberi e rami sulle linee elettriche. Il tetto di una stazione di servizio di Saint-Romain-en-Gier sull’A47 nel Rodano è crollato a causa dei forti(vedi foto della gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo). Nel ...

