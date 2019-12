Maltempo | la Tempesta Elsa flagella la Penisola Iberica prima di abbattersi sull’Italia

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Due persone hanno perso la vita in Spagna a causa della, che ha prodotto venti fino a 160km/h, inondazioni, strade chiuse, sospensione delle lezioni e caduta di alberi nel settore occidentale dello stato. Laportava vari sistemi frontali “molto attivi”, secondo la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), scaricando precipitazioni persistenti e localmente forti in molte zone della Spagna. Secondo fonti della Polizia di Puenxo, nel municipio asturiano di Aller, un uomo passeggiava in una strada forestale quando è stato sepolto dalla caduta di rocce di una collina. A Santiago de Compostela, un’altra persona è morta per la caduta di un muro nel Parque Santo Domingo de Bonaval a causa del temporale. In Portogallo, a Montijo, un camionista è morto dopo essere stato colpito da un tronco mentre si trovava nella cabina del suo camion. L’aumento del fiume Híjar a ...

Agenzia_Ansa : #Maltempo allerta della protezione civile da Nord a Sud. Attesa la tempesta di Santa Lucia, neve a #Milano, venti d… - DPCgov : ??#allertaARANCIONE, venerdì #13dicembre, sul versante tirrenico della Calabria. ??????Leggi l'avviso di condizioni me… - ZerounoTv : Meteo ITALIA; severo MALTEMPO tra venerdì e sabato con PIOGGE, TEMPORALI, NEVE e venti di TEMPESTA… -