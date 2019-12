Maltempo in Liguria | torrenti esondati | famiglie evacuate e strade interrotte

Leggi la notizia su fanpage

(Di venerdì 20 dicembre 2019) È grave la situazione dovuta alindove in queste ore e fino a sabato vige l'allerta rossa. Numerose frane hanno provocato la chiusura di diversemandando il traffico in tilt e costringendo diversea lasciare le loro abitazioni. La situazione più critica nel Ponente ligure dove sonoanche diversi

DPCgov : ????#allertaROSSA venerdì #20dicembre in Liguria ??#allertaARANCIONE su parte di Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna e… - ArpaPiemonte : Allerta arancione per rischio idrogeologico sul Piemonte sudoccidentale. Oggi ancora maltempo, con piogge diffuse e… - raffaellapaita : La #Liguria è di nuovo in difficoltà per il maltempo. Massima vicinanza ai territori colpiti da frane, mareggiate e… -