Maltempo, esondano torrenti e crollano alberi nell'Imperiese (Di venerdì 20 dicembre 2019) Fabrizio Tenerelli L'ondata di Maltempo che si è abbattuta in provincia di Imperia ha fatto esondare due corsi d'acqua, altri sono a rischio; provocando il crollo di alcuni alberi. Frane sono scese nell'entroterra e una mareggiata è in corso dal pomeriggio L’allerta rossa Maltempo, che è stata decretata ieri in tutta la Liguria ha portato disagi e danni in tutta la provincia di Imperia, con corsi d’acqua straripati, alberi scesi su strada, ma anche un curioso manto di schiuma che ha ricoperto parte del litorale ventimigliese. Partiamo dalla val Nervia, dove l’omonimo torrente che attraversa l’entroterra di Ventimiglia, è straripato all’altezza del parcheggio di Dolceaqua, che per fortuna era stato sgomberato, ieri, successivamente al messaggio di “allerta rossa” diramato dall’Arpal della Regione Liguria. Fiumi di acqua si sono registrati anche sulla provinciale 64 della val ...

