Maltempo | Conte | “Mettiamo a disposizione risorse immediate per chi ha subito danni | 530

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di venerdì 20 dicembre 2019) “Mettiamo adei cittadini e di chi haper eventi calamitosi,concrete,“. Lo ha detto il premier Giuseppealla firma del contratto tra Banca europea per gli investimenti (Bei) e Cassa depositi e prestiti (Cdp) per aree colpite daltra cui Venezia, Alessandria, la Basilicata. Sono 530 milioni totali, di cui 230 già stanziati e 300 mln del contratto firmato oggi. “Abbiamo fatto sistema ed è intervenuto anche il sistema Europa“, spiega il premier, “con un risparmio per noi di quasi 100 milioni“. Questo accordo è “fondamentale per dotare lo Stato die risparmiare anche dei soldi attraverso questo meccanismo. Abbiamo fatto sistema, in questo caso, per dotare lo Stato di circa 530 milioni e ne risparmiamo con questa operazione finanziaria quasi 100 milioni. C’è stato anche ...

PillaPaladini : @giovi_bi @Carletto571 @difreevillage @matteorenzi @Antonio_Decaro No a chi ha fatto cadere il suo Governo e al nuo… - TerraAriaFuoco : “Sarà un anno bellissimo” Difatti,ci stanno conciando come i tombini di #Roma #Conte #M5S #Raggi #DiMaio #Grillo… - 2fastChristian : RT @tempoweb: L'evasore del popolo: non solo l'hotel Plaza, il #suocero del premier #Conte da anni non pagava le tasse. Adesso #Renzi si cr… -