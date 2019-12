Maltempo | allerta rossa in Liguria | al momento non si segnalano particolari criticità

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di venerdì 20 dicembre 2019) In vigore l’in, anche se alnon si: da metà mattina le precipitazioni si sono intensificate a partire dall’Imperiese e dal pomeriggio è atteso un peggioramento nelle altre zone della regione. Chiusa la A6 Savona-Torino, tra Savona e Altare, in quanto minacciata dalla frana che il 24 novembre scorso ha fatto crollare il viadotto Madonna del Monte nella carreggiata nord. Le scuole sono chiuse in tutta la Regione, ed i porti di Genova, Savona e La Spezia sono fermi a causa dello sciopero per la sicurezza che scatta automaticamente tutte le volte che la protezione civile annuncia l’meteo. A Genova chiusi sottopassi, parchi, cimiteri, mercati all’aperto, giardini, parte della metropolitana.L'articoloin: alnon si...

