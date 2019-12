Maltempo | allerta arancione in 11 regioni In Liguria onde alte 7 metri

Leggi la notizia su newsmondo

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Nuova ondata diin Italia.rossa in. E’ stata rinviata a gennaio la partita di Serie B tra Spezia e Cremonese. ROMA – La tregua è finita. Nuova ondata diin Italia conrossa inper venerdì 20 dicembre 2019.e diverse situazioni di criticità nel Sanremese. Per la giornata di sabato previstain 11, scuole chiuse a Roma e a Napoli. Nella Capitale problemi alla stazione Termini, treno in ritardo A causa delle avverse condizioni meteo e delle previsioni che annunciano rovesci a carattere temporalesco nel corso della giornata, a Roma e a Napoli le scuole resteranno chiuse nella giornata del 13 dicembre. “A seguito dell’meteo diramata dalla Protezione civile della Regione Lazio la Sindaca di Roma Virginia Raggi sta firmando un’ordinanza ...

ArpaPiemonte : Allerta arancione per rischio idrogeologico sul Piemonte sudoccidentale. Oggi ancora maltempo, con piogge diffuse e… - Agenzia_Ansa : #Maltempo, nuova allerta. In Liguria frane, alberi crollati, esondano torrenti. Voli dirottati #VIDEO #ANSA - Agenzia_Ansa : #Maltempo: nuova allerta. Situazione critica in #Liguria: onde alte 7 metri #ANSA -