Malignant: terminate le riprese del film horror di James Wan (Di venerdì 20 dicembre 2019) Malignant: terminate le riprese del film horror di James Wan I fan dell’horror non stanno più nella pelle da quando è stata divulgata la notizia che le riprese di Malignant sono terminate. La pellicola rappresenta la nuova fatica di James Wan, regista e sceneggiatore malaysiano naturalizzato australiano che ha firmato pellicole come Saw – L’enigmista, Dead Silence, Death Sentence, Insidious e L’evocazione – The Conjuring. Iniziatore di saghe di grande successo e famose in tutto il mondo, non c’è quindi da meravigliarsi se gli appassionati del lato oscuro del cinema attendano con ansia l’esordio sul grande schermo del lungometraggio diretto dal talentuoso artista. Ma vediamo insieme cosa c’è da sapere su Malignant! Malignant: terminate le riprese del film horror di James Wan Ci sono ottime probabilità che Malignant sia ...

