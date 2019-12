Maiorca-Siviglia | probabili formazioni | pronostico e quote

Leggi la notizia su termometropolitico

(Di venerdì 20 dicembre 2019)Presso l’Iberostar Estadi di Palma di, sabato 21 dicembre alle ore 13:00, scenderanno in campo Mallorca e Sevilla. Lo scontro sarà valido per la 18esima giornata di Primera Division. Iladesso occupa la quartultima in classifica con 15 punti ed è reduce dal pareggio in trasferta contro il Celta Vigo per 2-2. Dopo un avvio di stagione tutto sommato discreto, la formazione baleare ha avuto un periodo di calo costante. Lo testimoniano anche le ultime cinque partite, nelle quali hanno raccolto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte. Ilora occupa la terza posizione in classifica a 31 punti e arriva dalla sconfitta in casa contro il Villarreal per 1-2. Nelle ultime due sfide di campionato, i Nervionenses non hanno vinto, ponendo fine ad un ottima striscia positiva di risultati della durata di ...

