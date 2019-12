Magliocca presenta i dati finanziari dell’Ente | “Recuperato squilibrio di 60 milioni”

Leggi la notizia su anteprima24

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Tempo di lettura: 4 minutiCaserta – “Siamo riusciti a ridurre fortemente il disavanzo, tanto da ripristinare il pareggio nell’esercizio 2019 – ha precisato il Presidentenel corso del suo intervento in Consiglio Provinciale – attraverso sia una battaglia politica, tesa a ridurre il contributo paradossale che l’Ente ha dovuto versare allo Stato in questi anni sulla base di un calcolo della quota scellerato, sia attraverso un programma di forte riduzione di spese interne, garantendo nel frattempo le funzioni ed i servizi istituzionali per la comunità provinciale”. Il contributo che la Provincia di Caserta ha dovuto versare nelle casse dello Stato nel triennio 2015-2017 è stato rispettivamente di 39,5 milioni, 49 milioni e 48,9 milioni di euro con unoo annuo di 14 milioni, 16 milioni e 21 milioni di ...

