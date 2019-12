Mafia | domiciliari negati a Brusca | nessuna certezza di ravvedimento

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 20 dicembre 2019)die di pentimento civile: sarebbero queste le colonne portanti della sentenza con cui la Cassazione, il 7 ottobre scorso, aveva negato ia Giovanni, collaboratore di giustizia condannato a 30 anni per la strage di Capaci e altri orrendi crimini. Nelle motivazioni che hanno spinto gli ermellini al rigetto dell’istanza, la precisazione sulla misura dei: perché si concretizzi, occorre avere prova certa di un compiuto. Cosa che, nel caso in questione, sarebbe tutt’altro che cristallina al punto da imporre la necessità di un approfondimento e di una verifica ulteriori nel tempo. No aiper: le motivazioni Su Giovanninon sussiste prova certa di un compiuto: è questa una delle motivazioni della sentenza di Cassazione, rese note nei giorni scorsi, che fa da scheletro al ...

