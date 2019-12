Macerata: 51 lingotti d’oro nascosti sotto il letto. Comprati coi fondi per ospitare i terremotati (Di venerdì 20 dicembre 2019) I gestori di un hotel di Tolentino, in provincia di Macerata, sono accusati di aver sottratto oltre un milione di euro di fondi pubblici destinati all'ospitalità di terremotati e soccorritori: con una parte di quel denaro hanno acquistato 51 lingotti d'oro purissimo, 19 dei quali sono stati trovati in una botola sotto il letto di uno degli indagati.

