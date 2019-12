M5S | Paragone in guerra aperta con Di Maio | «È un ragazzo deperito Ma se vuole

Leggi la notizia su open.online

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Il Movimento 5 stelle è pronto a espellere il senatore Gianluigi, dopo che l’ex conduttore ha votato contro la legge di Bilancio. Voce critica all’interno del M5S in merito all’alleanza con il Partito Democratico,ha rimandato al mittente le accuse “mostrando” un dito medio ai leader dei pentastellati. «Gli espulsi dovrebbero essere altri. I tre che hanno firmato il referendum contro il taglio dei parlamentari per esempio. Una bandiera del Movimento», affermain un’intervista a la Repubblica. Sulla possibilità che questo malcontento possa trasformarsi in un gruppo,frena: «Dovrei capeggiare una pattuglia di dieci persone per fare da stampella al governo? Mi sembra assurdo». e aggiunge, «Io non li vedo dieci senatori pronti a far cadere Conte al mio segnale». Sui dietrofront del Movimento rispetto al ...

