M5S, Ciarambino: “Per Speranza i criteri Lea vanno bene solo per la Campania” (Di venerdì 20 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti“Il ministro Speranza chiarisse una volta per tutte la sua idea sui criteri di valutazione dei Livelli essenziali di assistenza. Da un lato esulta con De Luca perché la Campania è uscita dal commissariamento sulla base dell’attuale griglia Lea, dall’altro lavora per rivoluzionare completamente un sistema che ritiene inappropriato, adeguandolo a requisiti in base ai quali la nostra regione oggi risulterebbe ultima. Le dichiarazioni del ministro della Salute non tengono assolutamente conto di un dossier che gli abbiamo consegnato e illustrato punto per punto nelle scorse settimane sulle criticità e carenze della nostra sanità. Con dati oggettivi e certificati da enti scientifici gli abbiamo rappresentato che in Campania si vive 4 anni in meno che nel resto d’Italia, abbiamo evidenziato la mancata autorizzazione all’esercizio della maggior parte degli ...

