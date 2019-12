Lutto nel cinema | una grande e bellissima attrice che se ne va Impossibile dimenticare

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 20 dicembre 2019)nel mondo del. Se ne è andata un’che nessuno mai potrà. Addio, Claudine Auger. Venuta a mancare il 18 dicembre a Parigi, tutti al ricordano per aver interpretato la Bond Girl Dominique “Domino” Derval nel film “Agente 007 – Operazione Tuono”. Originariamente quel ruolo avrebbe dovuto essere assegnato a un’italiana (come nel romanzo di Fleming) ma la Auger ha impressionato i produttori che, alla fine, hanno deciso di scegliere lei per la parte. Una carriera brillante, quella di Claudine Auger che si avvicina al mondo patinato dello spettacolo vincendo il concorso Miss Cinémonde 1957. La sua bellezza ammalia tutti e, l’anno successivo, viene eletta Miss Mondo. Da quel momento per lei le porte del successo si spalancano e diventa sempre più famosa. Lavora nelcon Romy Schneider e Alain Delon, Jean Cocteau, Marcel ...

