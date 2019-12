Lucca, traffico clandestini: 9 arresti

Nove persone, 3 rumeni e 6 cingalesi, sono stati arrestati dalla Polizia dicon l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Le indagini hanno fatto luce su un'organizzazione radicata nello province die Milano, nonché in Romania. Gli indagati gestivano principalmente ildi migrantida Sri Lanka e Bangladesh sulla rotta Romania-Ungheria-Italia. Chi voleva arrivare in Italia dallo Sri Lanka, passando per la Romania, era costretto a sborsare tra i 6.000 e i 7.000 euro.(Di venerdì 20 dicembre 2019)