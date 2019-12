Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 dicembre 2019) L’incipit è folgorante. Immagini di sofferenza animale. Maiali, bestie, esseri viventi che urlano, straziati, amputati. Un ronzio di fondo proveniente dallo schermo di un pc. Lo svolgimento è tutto puntuto, scalettato, penetrante, per dar forma alla latente, sotterranea e ricorrente elaborazione di un lutto. Capacità vitale di Francesca Scotti (Bompiani) è il racconto della routine professionale della giovane avvocatessa Adele. Una che vince sempre anche difendendo quegli imputati accusati di maltrattamento animale. Ma qualcosa nel “privato” della ragazza va storto. E ci si mettono morettianamente il mare, l’acqua, le immersioni subacquee a far prorompere il racconto in tragedia. Romanzo succinto dalla scrittura laconica e algida, con una sospensione della protagonista sull’abisso oscuro tra destino e volontà. Del resto l’identità di Adele, una ragazza spigolosa, ordinata e scostante, ...

TuttoQuaNews : RT @TutteLeNotizie: Lo scaffale dei libri, la nostra rubrica settimanale: diamo i voti, da Veronesi a McEwan - FQMagazineit : Lo scaffale dei libri, la nostra rubrica settimanale: diamo i voti, da Veronesi a McEwan - TutteLeNotizie : Lo scaffale dei libri, la nostra rubrica settimanale: diamo i voti, da Veronesi a McEwan -