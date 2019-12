LIVE Sport Invernali | DIRETTA 20 dicembre | superG interrotto per nebbia Attesa per la

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 20 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.20 C’è ancora tantissimasul tracciato, in queste condizioni è quasi impossibile scendere. 12.18 Alle ore 12.30 si deciderà dunque se sarà possibile partire alle ore 12.45 o se si procederà con un nuovo rinvio. Si andrà come sempre di quarto d’ora in quarto d’ora, ma si potrà farlo fino alle 14.00 circa perché poi sarà praticamente impossibile correre. 12.15 ATTENZIONE! La giuria deciderà alle ore 12.30 come procedere: possibile partenza alle ore 12.45. Tra un quatto d’ora sapremo. 12.09 Ricordiamo che la gara è stata interrotta proprio prima della partenza di Dominik Paris con il pettorale n.5. 12.07 Tutto fermo in Val Gardena, occorrerà pazienza. Non è detto che si riesca a gareggiare, nella parte centrale della pista laè fitta. Inoltre sta cadendo della pioggia mista a neve. 12.04 Questa mattina ...

